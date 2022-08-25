Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Warner Bros. Discovery изменила план выхода в прокат ряда фильмов. Об этом 25 августа пишет Variety.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США В ледяной воде

Так, премьеру картины «Аквамен и потерянное царство» перенесли с 17 марта 2023 года на 25 декабря 2023 года. Как отмечает издание, фильму требуется больше времени на постпродакшн.

Добавим, что дата выхода фильма «Флэш», несмотря на скандалы, связанные с исполнителем главной роли Эзрой Миллером, на данный момент остаётся прежней. Премьера проекта запланирована на 23 июня 2023 года.