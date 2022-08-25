Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Американская компания Apple проведет свою прямую трансляцию 7 сентября 2022 года. Заявление об этом появилось на официальном сайте Apple.

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Мероприятие пройдет в 20:00 по московскому времени. Другие подробности пока что неизвестны.

Напомним, что Apple — это американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Она была основана в 1976 году Стивом Джобсом. В данный момент, генеральным директором компании является Тим Кук.