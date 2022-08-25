Стокгольм, , 11:41 — REGNUM Левые готовы пойти на многое, чтобы получить место в правительстве Швеции после сентябрьских выборов в риксдаг. Однако партия не намерена соглашаться ни на какие сокращения пособий. Об этом 25 августа в интервью новостной службе TT заявила лидер партии Нуши Дадгостар.

Нуши Дадгостар Vansterpartiet.se

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон поставила под вопрос, являются ли левые дееспособной партией, учитывая на тот факт, что члены парламента от этой партии размахивали флагами РПК, признанной террористической организацией.

В свою очередь Дадгостар сослалась на тот факт, что пять парламентских партий Швеции, в том числе Социал-демократы, были готовы обсудить различные механизмы, позволяющие анонимно пожертвовать крупные суммы денег и тем самым обойти закон. Таким образом, Дадгостар дала понять, что у всех партий есть внутренние проблемы.

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