Барнаул, 25 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 25 августа приняли закон о налоговых льготах для предпринимателей.

Алтайизбирком Алтайский край

«Закон впрямую касается тех предпринимателей, которые владеют помещениями, зданиями, сооружениями. Он дает право налогового вычета на площадь до 300 кв. м. Предприниматель сам определяет, на какое помещение (одно по выбору) будет распространяться льгота. Если это помещение меньше 300 кв. м., ставка налога будет 0%, если больше, то 300 кв. м. не будут облагаться налогом, а все что свыше — налог по кадастровой стоимости», — пояснил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

Налоговые послабления будут касаться таких объектов недвижимости, как офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания, административно-деловые и торговые центры (и помещения в них).

«Дополнительные условия — предприятия уже должны заниматься такой деятельностью не менее двух лет. Это нужно, чтобы не было дробления бизнеса под льготу. На предприятии должны быть работники — не менее трех человек, и у этих работников должен быть определенный уровень заработной платы. Мы его исчисляем с коэффициентом к величине прожиточного минимума, отдельно для сельских и городских предпринимателей», — рассказал Семенов.

Закон направлен на поддержку прежде всего малого и среднего бизнеса. Он вступит в силу с 1 января 2023 года. Как отметил председатель комитета, разработчики предлагают оценить эффективность закона через полгода действия.

В ходе сессии председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что такая мера поддержка нужна не только для юридических лиц.

«Мы рекомендуем органам местного самоуправления ввести такую меру поддержки и для физических лиц — индивидуальных предпринимателей», — сказал спикер. Он попросил депутатов АКЗС взять принятие таких решений в муниципалитетах на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев отмечал ранее, что принятие этого закона расширит существующий инструментарий поддержки предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в наблюдаемых секторах экономики, и станет хорошим стимулом для их дальнейшего развития.

Читайте также: Нацпроект помог: Алтай вводит новую налоговую льготу для бизнеса