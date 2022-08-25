Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Жителям Санкт-Петербурга придётся потратить больше денег, чтобы собрать в первый класс девочку, чем для того, чтобы подготовить всё необходимое для мальчика. Такой статистикой поделилась 25 августа начальник отдела статистики цен и товарных рынков управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ольга Прийма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«В базовый набор первоклассника входит девять наименований одежды и обуви для мальчика. Всего в гардеробе мальчика 17 вещей. И 11 — для девочек, всего в гардеробе девочки-первоклассницы 22 вещи», — отметила представитель Петростата.

Презентация начальника отдела статистики цен и товарных рынков Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ольги Приймы Набор первоклассника

В гардеробе школьника должно быть две пары брюк, три рубашки, а у девочек — три блузки, два платья, две юбки. Помимо этого понадобится спортивный костюм для занятия физкультурой. В набор первоклассника входят также две футболки, пять пар носков, три пары колготок и по одной паре обуви трёх разных типов.

Помимо этого набор включает семь учебников, канцелярские принадлежности, в том числе четыре тетради, пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом для рисования.

«Самые дорогие в наборе первоклассника для мальчика оказались брюки из полушерстяных тканей. Средняя потребительская цена в июле 2022 года составила 1869 рублей. За год они стали дороже на 29,8%», — заявила Ольга Прийма.

Презентация начальника отдела статистики цен и товарных рынков Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ольги Приймы Инфографика цен на товары для первоклассников

В случае с девочкой самое дорогое — платье. Теперь средняя цена на него составляет 1967 рублей. Рост цены составил 18,6%.

Среди канцелярских товаров самым дорогим оказался ранец. В среднем он обойдётся для родителей первоклассника в 2602 рубля. Однако рост стоимости на рюкзаки был меньше всех остальных предметов, лишь на 10,4%. Самый дешёвый предмет — школьная тетрадь на 12 листов. По сравнению с июлем прошлого года её стоимость возросла в 1,5 раза.

«Базовый набор первоклассника, в который входит одежда, обувь и школьные канцелярские принадлежности, обойдётся родителям первоклашки в 25 818 рублей, если в первый класс идёт мальчик, и 30 455 рублей, если речь идёт о девочке», — сообщила специалист.

Таким образом, траты на первоклассницу оказались на 4637 рублей больше, чем на мальчика. При этом, несмотря на то, что стоимость вещей для девочки обойдётся дороже, они растут в цене медленнее, чем товары для мальчиков. Рост составил 18,8% и 22,2% соответственно.