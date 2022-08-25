Новосибирск, , 11:36 — REGNUM Коллективу футбольного клуба «Новосибирск» 25 августа представили нового генерального директора клуба. Им стал Андрей Полищук, сообщили ИА REGNUM в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР

«Задача остаётся прежней — выход в ФНЛ-1. Несмотря на непростое начало сезона, задача посильная, — сказал, обращаясь к коллективу клуба, министр спорта региона Сергей Ахапов. — Я думаю, команде необходима встряска. У Андрея Олеговича большой опыт. Я думаю, что при грамотном управлении, координации, объединении усилий клуб сможет решить задачу».

При этом контракт с предыдущим генеральным директором ФК Андреем Перловым расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Отметим, что Андрей Полищук ранее играл в составе ФК «Чкаловец», а также руководил футбольными клубами «Новосибирск-Олимпик» и «Сибирь». Кроме того, он трудился на руководящих постах в детско-юношеском футболе в Москве и Тольятти.

Ранее сообщалось, что в июне главным тренером ФК «Новосибирск» стал Алексей Поддубский.