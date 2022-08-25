Стокгольм, 25 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Новый опрос от социологической службы Kantar Sifo показывает, что поддержка гражданами Швеции решения вступать НАТО остаётся сильной. Об этом 24 августа сообщил телеканал SVT.

Nato.int Финляндия и Швеция

В конце мая Турция представила свой список требований для одобрения членства Швеции в НАТО. Среди прочего, для борьбы с тем, что Турция определяет как терроризм, требовались гарантии безопасности и расширение сотрудничества по высылке отдельных лиц. По этому случаю социологи из Kantar Sifo провели опрос общественного мнения, который показал, что 56% шведов поддерживают вступление в альянс.

Однако, несмотря на заявления о том, что шведская и финская стороны уступают требованиям Турции, поддержка граждан Швеции членства в НАТО остаётся сильной. В августе уже 58% опрошенных Kantar Sifo ответили, что считают, что Швеция должна вступить в альянс. Против выступили лишь 18% респондентов.

В опросе Kantar Sifo, проведённом в период с 11 по 14 августа, принял участие 1 151 человек.