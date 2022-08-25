Красноярск, , 11:32 — REGNUM Инициативу президента РФ Владимира Путина о выплате 10 тысяч рублей родителям школьников в Донбассе и освобождённых областях б. УССР прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM и. о. директора Института Севера и Арктики Сибирского федерального университета (СФУ), кандидат исторических наук Василий Никуленков (Красноярск).

И. о. директора Института Севера и Арктики Сибирского федерального университета (СФУ) Василий Никуленков Фото из личного архива Василия Никуленкова

По словам Никуленкова, люди, проживающие в Донбассе — это наши соотечественники, русские люди.

«Они оказались на фронте, на рубеже противостояния цивилизаций, а не просто в локальном очаге конфликта. Проживая на территории огня, они остаются носителями высоких ценностных установок и на подступах сдерживают распространение радикализма. Перед этими людьми мы в неоплатном долгу, и бюджетные выплаты становятся закономерной мерой поддержки государства», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Этот шаг российского руководства должен стать чётким сигналом гражданскому обществу — брать и на себя инициативу по созданию фондов поддержки учеников Донбасса, подытожил Василий Никуленков.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в рамках подготовки к новому учебному году распорядился выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников, проживающих на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.