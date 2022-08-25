Москва, , 13:00 — REGNUM Нужно срочно создавать программы и институты по переселению русских из бывших республик СССР. Об этом 25 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Памятка соотечественникам-переселенцам Gov39.ru

«России стоит ожидать новые волны беженцев и переселенцев из стран бывшего СССР, где всё больше и больше нарастают русофобские тенденции», — заявил эксперт.

Вместе с тем, заметил политолог, программы по переселению соотечественников и русских людей в Россию «категорически устарели».

«Нужны новые программы и даже целые институты, и нужны оперативно, потому что в скором времени русским станет жить не то чтобы не комфортно, а просто невозможно в ряде республик», — заключил Безпалько.

Напомним, что в Казахстане возобновили свою деятельность т. н. «языковые патрули», а странах Прибалтики начали массово сносить памятники и монументы советским солдатам времен Великой Отечественной Войны.