Брюссель, 25 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Французские депутаты Европейского парламента призвали Брюссель принять меры против сброса британскими водоснабжающими компаниями неочищенных сточных вод в Ла-Манш и Северное море, сообщает 25 августа Financial Times.

G-s.dk Сточные воды

«Мы просим Еврокомиссию использовать все политические и юридические средства, которые есть в ее распоряжении, чтобы остановить это», — заявили европарламентарии Пьер Карлескинд, Натали Луазо и Стефани Йон-Куртен в обращении к еврокомиссару по вопросам окружающей среды Виргиниюсу Синкявичусу, которое они также опубликовали в соцсети.

«После Brexit Великобритания освободила себя от этих экологических требований, — написали они. — Это неприемлемо… Мы обеспокоены негативными последствиями для морской среды, которую мы делим с Великобританией, а также для морского биоразнообразия и деятельности рыбаков и фермеров, выращивающих моллюсков».

Карлескинд возглавляет комитет Европарламента по рыболовству, а Луазо, бывший министр Франции по европейским делам, отвечает за партнерство ЕС и Великобритании после Brexit. Йон-Куртен входит в комитет по рыболовству, а также является членом регионального совета в Нормандии, которая граничит с Ла-Маншем.

На прошлой неделе орган здравоохранения Великобритании призвал модернизировать канализационную систему страны после того, как десятки пляжей были закрыты из-за того, что вследствие сильных дождей водоснабжающим компаниям пришлось сбросить сточные воды в море.