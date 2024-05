Лондон, 25 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Игра The Dark Pictures: The Devil In Me от британской компании Supermassive Games выйдет 18 ноября 2022 года. Заявление об этом появилось на странице проекта в Twitter.

Скриншот с YouTube The Devil In Me

По словам разработчика, игра выйдет на Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5 и PC. Сюжет новой части The Devil in Me основан на истории первого американского серийного убийцы Генри Холмса.

Напомним, что The Dark Pictures — это серия однопользовательских игр в жанре ужасов. Первой частью является The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, вышедшая 30 августа 2019 года.