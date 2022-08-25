Москва, 25 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Малайзии отпустили российский танкер «Приморье», который был задержан в водах этого государства за нарушения регламента стоянки, сообщил представитель судовладельца ООО «Наяда».

Танкер

«Вопрос закрыт. В планах танкер до конца дня должен выйти и продолжить работу. Несколько погода изменилась, штормит, поэтому по погоде. Вопрос со штрафом решается, но судно выпущено», — сказал он РИА Новости.

Напомним, судно следовало из Сингапура и по пути встало на якорь в экономических водах Малайзии в ожидании дальнейшего распоряжения судовладельца. Пограничные власти этой страны 21 августа прибыли для проверки и задержали судно в связи с тем, что судовой агент нарушил малайзийские нормативные регламенты.