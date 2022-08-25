Адрар, , 13:41 — REGNUM Алжирская государственная нефтедобывающая корпорация Sonatrach сообщила об открытии нового месторождения нефти.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на заявление компании, месторождение было обнаружено в районе Себаа провинции Адрар на юге страны.

«Положительный результат был достигнут в процессе бурения скважины «Хасси Элатоу» в районе Ракаа-Себаа. Обнаруженные в результате бурения объёмы залежей вызывают оптимистический прогноз, достаточный для продолжения разведки жидких углеводородов в данном регионе с целью снабжения нефтеперерабатывающего завода в Адраре. Первоначальная оценка размера месторождения колеблется от 48 до 150 миллионов баррелей», — заявили в Sonatrach.