Стокгольм, , 11:38 — REGNUM Встреча по вопросу принятия Швеции и Финляндии в НАТО между представителями Стокгольма, Хельсинки и Анкары состоится в 26 августа на территории Финляндии. Дата была подтверждена министром иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью телеканалу SVT.

Анн Линде CTBTO

Встреча посвящена созданию механизма, который обеспечит выполнение странами того, что было согласовано в Мадриде ранее этим летом. Тогда министр иностранных дел Анн Линде и её финский коллега Пекка Хаависто подписали соглашение с Турцией, которое в конечном итоге привело к снятию вето Анкары против заявок стран в НАТО.

«Речь пойдёт о том, как мы должны следить за соблюдением соглашения, подписанного Турцией, Швецией и Финляндией в Мадриде во время саммита НАТО, что является предварительным условием для одобрения Турцией заявок от Швеции и Финляндии», — сказала Линде.

Редакция SVT пишет, что финская сторона ранее отказалась называть точную дату, сославшись на «конец августа».