Москва, 25 августа 2022, 11:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Маргариту Терехову с юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«От души поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. За годы творчества Вы вписали яркие строки в историю отечественного кинематографа, своим блистательным, самобытным талантом и мастерством заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. И сегодня фильмы с Вашим участием по праву пользуются заинтересованным вниманием ценителей искусства», — говорится в тексте телеграммы.
Маргарите Тереховой 25 августа исполнилось 80 лет.