Москва, 25 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Маргариту Терехову с юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Цитата из к/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР Маргарита Терехова

«От души поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. За годы творчества Вы вписали яркие строки в историю отечественного кинематографа, своим блистательным, самобытным талантом и мастерством заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. И сегодня фильмы с Вашим участием по праву пользуются заинтересованным вниманием ценителей искусства», — говорится в тексте телеграммы.

Маргарите Тереховой 25 августа исполнилось 80 лет.