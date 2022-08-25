Париж, , 11:29 — REGNUM Игра Blacktail от французского издателя Focus Entertainment выйдет 15 декабря 2022 года. Информация об этом появилась на странице проекта в Steam.

Blacktail Скриншот из трейлера игры

По словам разработчика, игра также выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series S/X, но точная дата релиза неизвестна. Игроку предстоит взять на себя управление молодой Бабой-Ягой, обвиненной в колдовстве и выгнанной из родной деревни.

Напомним, что Blacktail — это однопользовательская игра в жанре экшен. Проект был анонсирован в рамках прямой трансляции Gamescom 2022.

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