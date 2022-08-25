Лос-Анджелес, США, , 11:29 — REGNUM Певицу Тейлор Свифт обвинила в плагиате автор Тереза Ла Дарт. Об этом 25 августа пишет Daily Mail.

Тейлор Свифт Toglenn

По данным издания, Ла Дарт подала иск в суд и потребовала $1 млн от певицы. Причиной иска стал буклет, выпущенный в 2019 году в дополнение к альбому Свифт Lover. Ла Дарт утверждает, что артистка скопировала дизайн её одноимённой книги 2010 года.

Ранее Тейлор Свифт обвинили в плагиате песни Shake It Off. В ответ на это певица подала встречный иск

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