Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Певицу Тейлор Свифт обвинила в плагиате автор Тереза Ла Дарт. Об этом 25 августа пишет Daily Mail.

Toglenn Тейлор Свифт

По данным издания, Ла Дарт подала иск в суд и потребовала $1 млн от певицы. Причиной иска стал буклет, выпущенный в 2019 году в дополнение к альбому Свифт Lover. Ла Дарт утверждает, что артистка скопировала дизайн её одноимённой книги 2010 года.

Ранее Тейлор Свифт обвинили в плагиате песни Shake It Off. В ответ на это певица подала встречный иск