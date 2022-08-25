Владивосток, , 11:31 — REGNUM По иску Росприроднадзора с мусорного оператора Приморского края — КГУП «Приморский экологический оператор» (ранее — МУП Владивостока «Спецзавод №1») было взыскано более 151 млн рублей. Сумма фигурирует в деле как возмещение вреда, причинённого водному объекту, — ручью Безымянный. Решение судьи Плеханова может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на вердикт.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд решил «взыскать с краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор» в бюджет муниципального образования Владивостокский городской округ 151 629 810 рублей в счет возмещения вреда, причиненного водному объекту».

Ответчик выразил своё несогласие с претензиями, ссылаясь «на отсутствие причинно-следственной связи между его действиями и причинением вреда водному объекту, поскольку на земельном участке, правообладателем которого является КГУП «ПЭО», твердые коммунальные отходы размещались и иными лицами». Но эти доводы судью не убедили.

Напомним, спор слушался с июля 2021 года. Изначально истец требовал взыскать более 186 млн рублей, но суд снизил сумму иска.