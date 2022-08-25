Стокгольм, , 11:37 — REGNUM За последние 20 лет парламентские партии Швеции в четыре раза увеличили число своих предвыборных обещаний, и в среднем они дают до 149 обещаний на каждый предвыборный манифест, публикуемый перед выборами. Об этом 25 августа сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

По данным исследователей из Гётеборгского университета, за последние 20 лет в Швеции количество предвыборных обещаний увеличилось более чем в четыре раза. В 2014 году предвыборная кампания достигла своего пика, когда было произнесено 1848 предвыборных обещаний.

В свою очередь учёная Элин Наурин считает, что увеличение их числа в основном связано с тремя тенденциями: повышением мобильности среди избирателей, профессионализацией и рыночной ориентацией внутри партий в сочетании со все активной деятельностью СМИ.

Наурин также отметила в интервью SVT, что шведские политики слов на ветер не бросают — партии, формирующие правительство, выполняю от 80 до 90% своих предвыборных обещаний.

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