Стокгольм, 25 августа 2022, 11:37 — REGNUM За последние 20 лет парламентские партии Швеции в четыре раза увеличили число своих предвыборных обещаний, и в среднем они дают до 149 обещаний на каждый предвыборный манифест, публикуемый перед выборами. Об этом 25 августа сообщил телеканал SVT.
По данным исследователей из Гётеборгского университета, за последние 20 лет в Швеции количество предвыборных обещаний увеличилось более чем в четыре раза. В 2014 году предвыборная кампания достигла своего пика, когда было произнесено 1848 предвыборных обещаний.
В свою очередь учёная Элин Наурин считает, что увеличение их числа в основном связано с тремя тенденциями: повышением мобильности среди избирателей, профессионализацией и рыночной ориентацией внутри партий в сочетании со все активной деятельностью СМИ.
Наурин также отметила в интервью SVT, что шведские политики слов на ветер не бросают — партии, формирующие правительство, выполняю от 80 до 90% своих предвыборных обещаний.
Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции раскритиковали практику создания политических блоков