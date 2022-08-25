Симферополь, 25 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. На 76% распроданы билеты на поезда в Крым и Севастополь из других российских регионов на сентябрь, сообщила компания-оператор перевозок «Гранд сервис экспресс».

Александр Полегенько ИА REGNUM Ласточкино гнездо в Крыму

«На сентябрь уже распродано 76% мест в поездах. То есть свободно 24%. На октябрь доступно 61%, на ноябрь, включая праздники, — 84%», — приводят данные компании «Известия «.

При этом, отмечает издание со ссылкой на «Интурист», отдых в Крыму в этом летнем сезоне был на 15-20% дешевле, чем в других курортных регионах. Ряд отелей серьёзно снизили цены, чтобы привлечь туристов, число которых на полуострове из-за ограничений на полёты в этом году снизилось.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение с Крымом временно приостановлено с 24 февраля. Попасть на полуостров можно только через Крымский мост — железнодорожным или автотранспортом. И хотя число и составность поездов были существенно увеличены, а билеты быстро раскупались, турпоток в регионе снизился, по оценкам, на 30%.