Южно-Сахалинск, , 11:42 — REGNUM Развитие социальной сферы и создание комфортных условий для жизни в Сахалинской области — безусловный приоритет в работе правительства островного региона и его главы Валерия Лимаренко. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на Сахалине действуют беспрецедентные меры соцподдержки населения.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко Пресс-служба правительства Сахалинской области

В Сахалинской области на сегодняшний день реализуется более 200 разнонаправленных мер поддержки местных жителей. В числе их получателей — свыше 240 тыс. яч человек, это около половины всего населения островного региона.

Глава региона Валерий Игоревич Лимаренко поручил сохранить активность в рамках всех действующих направлений по оказанию помощи жителям Курил и Сахалина, несмотря на меняющиеся экономические обстоятельства. В 2022 году объем бюджетных средств, выделяемых на реализацию социальных программ и проектов, будет увеличен и превысит 74 млрд рублей.

Как подчеркнул Лимаренко Валерий, более 19 млрд будет направлено на предоставление необходимой помощи различным категориям населения. Так, например, только для семей с детьми предусмотрено более 50 направлений соцподдержки, в том числе: региональный материнский капитал (150 тыс. рублей на первенца и 250 тыс. — при рождении второго и последующих детей); пособие на детей, не посещающих дошкольные учреждения (более 14,5 тыс. рублей на каждого ребенка); единовременные выплаты на приобретение или строительство жилья для многодетных семей (половина стоимости объекта недвижимости, но не более 2 млн рублей); ежемесячные выплаты на обеспечение беременных женщин полноценным питанием, а также пособие для будущих мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (две тысячи и 8,4 тыс. рублей соответственно); меры поддержки многодетных, малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами и пр.

Такую помощь государства получают порядка 55 тыс. семей.

Кроме того, Валерий Лимаренко инициировал запуск ряда программ, направленных на повышение качества жизни старшего поколения региона. Так, с 2019 года действует проект «Сахалинское долголетие», благодаря которому жители всех районов области старше 55 лет могут бесплатно посещать более 300 культурных и 50 спортивных учреждений. Также они получают соцкарту сахалинца, которая дает возможность покупать лекарства, продукты и другие товары со скидками до 10%. В эту программу вовлечено более 100 тыс. яч пожилых островитян.

Также в 2020 году с подачи Лимаренко началась реализаций проекта «Забота 65+». В каждом районе области были созданы мобильные бригады, которые оказывают необходимую поддержку жителям Сахалина и Курил, особо нуждающимся в помощи. Ее получило свыше 2,3 тыс. ячи человек только за три первых месяца действия программы.

В области также действует уникальный для страны проект — «Доступная рыба». Островитяне могут покупать свежую и замороженную рыбу по минимальной цене — не более 100 рублей за килограмм. Только в 2021 году в рамках этой меры поддержки было поставлено более 251 тонны мороженой и 285 тонн свежей рыбы. За первые четыре месяца 2022-го объемы реализации выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув к концу апреля отметки в 160 тонн. Помимо этого, областному правительству под руководством Валерия Лимаренко удалось договориться с островными рыбопромышленниками и о бесплатном предоставлении свежевыловленной рыбы жителям Сахалина и Курил. Ее направляют в социальные и медицинские учреждения, а также раздают всем желающим на ярмарках и площадях в районных центрах.

Еще один приоритет в работе губернатора и правительства Сахалинской области — сохранение стабильности на рынке труда. Островной регион — один из лидеров по обеспечению населения работой в стране: уровень безработицы не превышает 0,5%. На учете в центре занятости стоят всего 1,5 тыс. человек, при этом база вакансий насчитывает около 8 тыс. предложений от работодателей.

Один из приоритетов Валерия Лимаренко — сохранение стабильности на рынке труда Пресс-служба правительства Сахалинской области

Минимальная зарплата в области существенно выше, чем в среднем по стране (с первого января 2022 года ее уровень поднялся на 8,6%) — учитывая применение районного коэффициента и процентных надбавок, жители южных и центральных районов региона теперь получают не менее 29 411 рублей, в Охе и Ногликах — 36 413 рублей, на Курильских островах — 39 214 рублей.

В 2020 году Валерий Лимаренко объявил о создании в Сахалинской области агентства по развитию человеческого капитала. Сегодня оно реализует более 30 программ профессиональной переподготовки, которые формируются по запросам бизнеса. В ближайшее время пройдет переподготовка для сотрудников в сферах строительства, услуг и туризма.

Также получить новую профессию помогает и центр занятости населения: в 2021 году более 1000 жителей области смогли освоить дополнительные специальности. Кроме того, служба предоставляет финансовую поддержку тем, кто хочет открыть собственное дело. Суммы подъемных варьируются от 128 до 192 тысяч рублей. Благодаря этому бывшие безработные открывают кафе и мини-пекарни, салоны красоты и автосервисы, занимаются агробизнесом, оказывают транспортные, юридические, ремонтно-строительные, физкультурно-оздоровительные и различные бытовые услуги.

Особое внимание Валерий Лимаренко уделяет улучшению жилищных условий островитян. Под руководством действующего губернатора область активно реализует программу переселения из ветхого и аварийного жилья.

По итогам 2021 года удалось расселить порядка 83 тыс. квадратных метров устаревшего жилого фонда. Новоселье справили четыре тысячи жителей островного региона.

По поручению Лимаренко темпы реализации программы в 2022-м будут увеличены: за год планируется построить 84 новых многоквартирных дома и расселить порядка 128 тыс. «квадратов» ветхого и аварийного жилья. Ключи от новых квартир получат более пяти тысяч сахалинцев и курильчан.

В общей сложности, по данным правительства региона, количество островитян, улучшивших свои жилищные условия в рамках программы переселения, в течение ближайших пяти лет достигнет 30 тыс. человек.