Киев, 25 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо находится в Киеве, где состоится его встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 25 августа агентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Отмечается, что в Киев Ди Майо прибыл утром. Он также намерен провести переговоры с главой МИД при киевском режиме Дмитрием Кулебой и побывать в Ирпени, городе в Киевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ди Майо заявил, что Италия должна поддерживать Киев в его противодействии России, в противном случае она может «оказаться следующей».

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