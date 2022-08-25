Богота, 25 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес встретится 30 августа в Германии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет агентство EFE.

psoe extremadura Премьер-министр Испании Педро Санчес

По словам Санчеса, Шольц разделяет желание Испании продвигать газовое соединение Испании через Пиренеи. С Шольцем Санчес попытается убедить президента Франции Эммануэля Макрона в необходимости такой интеграции.

Педро Санчес находится в турне по Латинской Америке.