Стокгольм, , 11:35 — REGNUM Тот факт, что парламентские партии Швеции перед выборами разбежались по двум углам, означает, что сформировать правительство страны после дня голосования 11 сентября будет сложно. Об этом в ночь на 25 августа в эфире телеканала SVT заявила бывшая лидер Зелёных Мария Веттерстранд.

Шведский риксдаг Self-taken

Она также отметила, что оба политических блока, сформированных перед этими выборами в риксдаг, не особо скоординированы.

«Моё мнение заключается в том, что правительства не должны формироваться до выборов. Я думаю, что сначала следует провести выборы, и уже после выборов каждая партия должна попытаться решить свои проблемы путем создания правительственной альтернативы, которая, как они считают, является наиболее подходящей. Если все будут разбредаться по разным углам на ринге, то будет очень трудно сформировать правительство после выборов», — сказала Веттерстранд.

Напомним, что после выборов 2018 года правительство Швеции формировалось рекордные 134 дня.

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