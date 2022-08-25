В Перми ожидают с рабочей поездкой главу Минпромторга Мантурова
Пермь, 25 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Пермь с рабочей поездкой прибудет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Его ожидают 27 августа, сообщает ТК ВЕТТА.
Иван Шилов ИА REGNUM
Денис Мантуров
Планируется, что федеральный министр проведет рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В программе посещение ряда предприятий.
Напомним, в августе представители администрации президента России проинспектировали Пермский пороховой завод. Это предприятие также может посетить и Мантуров.