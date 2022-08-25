Стокгольм, 25 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. На территории шведских складов боеприпасов были замечены люди, имеющие связи с Россией. Об этом 25 августа заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист в интервью газете Aftonbladet.

Administration of the President of Georgia Министр обороны Швеции Петер Хультквист

Он также отметил в разговоре с изданием, что беспилотники, наблюдающие за военными учениями в Швеции, становятся всё более серьёзной проблемой для шведского командования.

«У нас есть беспилотники, которые постоянно курсируют, и мы отметили различные инциденты в районах, где проходят военные учения. Это является шпионажем и ничем больше», — заявил Хультквист.

Как пишет редакция Aftonbladet, Россия якобы пыталась наблюдать за военно-морскими учениями на западном побережье, где Швеция активно сотрудничает со странами НАТО, такими как Великобритания и США.