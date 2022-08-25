Иркутск, 25 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Иркутская область получит 45 млн рублей из федерального бюджета на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов, собщает 25 августа телеграм-канал правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Правительство Российской Федерации одобрило нашу заявку на получение федеральной субсидии. Далее средства будут доведены до муниципальных образований. Напомню, что в 2021 году из федерального бюджета региону тоже была выделена субсидия в размере 17,6 млн рублей», — пояснил глава региона Игорь Кобзев.

Субсидии из федерального бюджета в 2022 году, кроме Прибайкалья, в рамках реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами предоставят еще 42 регионам России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России благодаря стратегической инициативе государства «Экономика замкнутого цикла» (ЭЗЦ) ценное вторичное сырье больше не будет захораниваться на мусорных полигонах. К 2024 году на сортировку для повторного использования будет отправляться 100% твердых бытовых отходов.

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