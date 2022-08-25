Москва, 25 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Россия планирует вынести на обсуждение Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС (тенге, драм и сом) в расчётах при торговле, передаёт 25 августа РБК.

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Это вопрос будет обсуждаться на заседании ЕМПС в городе Чолпон-Ата в Киргизии 25 и 26 августа. Предложения России представит министр экономического развития Максим Решетников.

Также планируется обсудить, обеспечение возможности рассчитываться внутри ЕАЭС (входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) без системы. SWIFT.

ИА REGNUM сообщало, страны-члены ЕАЭС подписали соглашение о создании Единой евразийской ассоциации интернет-торговли.

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