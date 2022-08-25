Сеул, , 11:26 — REGNUM С 28 по 30 августа министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин посетит Монголию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в ходе визита южнокорейский дипломат встретится с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, а также нанесет визит вежливости президенту Ухнаагийну Хурэлсуху.

Известно, что это первая поездка высокопоставленного представителя Южной Кореи в Монголию с 2014 года.

Отметим, что в 2021 году Южная Корея и Монголия повысили уровень двусторонних отношений до «стратегического партнерства».