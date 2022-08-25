Сеул, 25 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. С 28 по 30 августа министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин посетит Монголию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, в ходе визита южнокорейский дипломат встретится с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, а также нанесет визит вежливости президенту Ухнаагийну Хурэлсуху.

Известно, что это первая поездка высокопоставленного представителя Южной Кореи в Монголию с 2014 года.

Отметим, что в 2021 году Южная Корея и Монголия повысили уровень двусторонних отношений до «стратегического партнерства».