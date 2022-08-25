Саратов, 25 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) Саратовская область получит более 28,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Всего субсидии на условиях софинансирования получат 43 региона. На закупку контейнеров направят 1,5 млрд рублей, из них более 1,1 млрд предоставлено регионам, которые остро нуждаются в расширении парка контейнеров для раздельного сбора мусора. остальную часть распределят по субъектам, где только создается инфраструктура раздельного сбора ТКО.

Сумма субсидий для Саратовской области составит28 570 800 рублей. В регионе проект стартовал в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству РФ необходимо определить порядок, при котором платить за вывоз и переработку мусора будут собственники и жильцы помещений, которые реально живут в них, заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

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