Стокгольм, , 11:28 — REGNUM 289 членов от парламентских партий Швеции, которые участвуют в выборах этой осенью, выражали нацистские или расистские взгляды. Об этом свидетельствует отчет исследовательской компании Acta Publica, опубликованный 25 августа телеканалом SVT.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Речь идёт о людях, которые были членами нацистских организаций, и о политиках, осуждённых за разжигание этнической розни или нападения на расовой почве. Есть также политики, которые писали ненавистнические комментарии на нацистских онлайн-форумах.

Большинство, 214 человек, баллотируются от партии Шведских демократов. На втором месте в списке Социал-демократы (22 человека), на третьем — Христианские демократы и Умеренные (по 20 человек от каждой партии).

Лишь у Зелёных не было обнаружено в списках политиков, которые были замечены в правом экстремизме.