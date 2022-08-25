Ярославль, 25 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Жители Ярославля, Тутаева и Ростова пожаловались на появившийся дым и запах гари от лесных пожаров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.

Дымка в Ярославле

«За Волгой вечером вонь, и сегодня утром ехали, как в тумане», — рассказала жительница Ярославля.

«Гарью пахнет и дымка какая-то», — поделился житель Тутаева в соцсетях.

«Я живу в семи километрах от Ростова. Пахнет даже у нас. Есть дымка и ужасный запах», — сообщила жительница Ростовского района.

В департаменте лесного хозяйства Ярославской области сообщили, что лесных пожаров в регионе по-прежнему нет. Зато есть они в соседних регионах. В департаменте просят при обнаружении лесного пожара сразу сообщать об этом по номеру 112.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославском центре по гидрометеорологии накрывшую область дымку называют «мглой». Специалисты говорят, что предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.