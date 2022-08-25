Канберра, 25 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз не считает, что предложение Зелёных заморозить арендную плату в стране на два года является разумным способом борьбы с инфляцией на настоящем этапе. Об этом он заявил 25 августа на пресс-конференции, пишет газета The Guardian.

Kgbo Брисбен, Австралия

На вопрос одного из журналистов, поддерживает ли он эту меру в принципе, Альбаниз ответил следующее:

«Что мы делаем, так это поддерживаем реальные действия, которые имеют реальные последствия. Мне непонятно, если не считать национализации собственности, к чему приведёт это предложения. И я вообще-то не видел никаких-таких предложений, потому что Зелёные вообще не поднимали этот вопрос с правительством».

Ранее представители партии Зеленых говорили, что замораживание цен на аренду в Австралии на два года придёт к тому, что у бизнеса и домохозяйств появится передышка от растущих платежей в условиях инфляции.