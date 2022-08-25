Вашингтон, 25 августа 2022, 11:21 — REGNUM Жители США раскритиковали решение президента страны Джо Байдена о списании студенческих кредитов. Обманутые родители студентов размещают у себя в соцсетях видео общения жителя США с членом Демпарии Элизабет Уоррен во время её президентской кампании в 2020 году. Тогда она пообещала списать до $50 тыс. студенческих кредитов.
Так, во время одного из предвыборных мероприятий отец студентки обратил внимание на несправедливость.
Родители студентов отмечают в соцсетях, что они поступили правильно, а их «просто кинули».
Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена частично спишет долги по студенческим кредитам некоторым американцам, а также продлит срок выплат по долгам до 31 декабря 2022 года.
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