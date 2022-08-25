Кемерово, , 11:21 — REGNUM В Кемеровской области каждый двенадцатый занятый в экономике работает на угледобывающих предприятиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в Кемеровостате.

Пьер Полюс. Шахтёр. 1960

По данным регионального органа статистики, средний возраст шахтёров составляет 39,5 лет.

Отметим, что в 2021 году на территории региона было добыто 241,9 млн тонн угля, обогащено — 89,1 млн. тонн. В первом полугодии 2022 года добыто 106,8 млн тонн угля, отгружено на 1124 млрд рублей. Уголь из Кузбасса поставляется в 68 регионов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в кемеровской области в эти выходные будут праздновать День шахтёра. В 2022 году центром празднования станет город Полысаево. К празднику здесь возвели и привели в порядок более 300 городских объектов. На эти цели ушло 800 млн рублей.