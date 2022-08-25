Канберра, , 11:25 — REGNUM Похоже, что цены на почтовые услуги в Австралии могут снова подняться. Сейчас Австралийская комиссия по защите прав потребителей рассматривает запрос Почты Австралии о повышении цен на базовую почтовую ставку с января 2023 года. Об этом 25 августа сообщил телеканал Nine News.

Почта. Письма Elitefon.ru

Почта Австралии планирует поднять базовую почтовую ставку с 1,10 до 1,20 доллара, что также является ценой за доставку обычных маленьких писем.

«Почта Австралии также предложила повысить цены на отправление обычных больших писем с 2,20 до 2,40 доллара за письмо весом до 125 граммов и с 3,30 до 3,60 доллара за письмо весом от 125 до 250 граммов», — говорится в сообщении Австралийской комиссии по защите прав потребителей.

«Мы приветствуем предложения от заинтересованных сторон и потребителей, и все они будут приняты во внимание, прежде чем мы опубликуем наше мнение по проекту предложения», — заявила в свою очередь комиссар ведомства Анна Брейки.