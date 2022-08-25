Богота, , 11:19 — REGNUM Председатель испанского правительства Педро Санчес пообещал возобновить отношения между Колумбией в частности и Латинской Америкой в целом и Евросоюзом, чтобы поставить эти отношения «на их законное место». Об этом он заявил в ходе выступления на бизнес-форуме в Торговой палате Боготы, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

Он также призвал к тому, чтобы «боль и трагедия, пережитые за десятилетия конфликта» между властями Колумбии и повстанцами, «не были нормализованы или забыты».

Помимо этого, Санчес предложил услуги Испании в вопросе мирного урегулирования в Колумбии.