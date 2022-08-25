Казань, 25 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Золото Всероссийской Спартакиады в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «скит» завоевал Александр Землин.

Minsport. tatarstan.ru Чемпионат России по стендовой стрельбе

В матче за первое место Землин одержал победу над Николаем Пильщиковым, который стал серебряным призёром. Бронзовую медаль выиграл Пётр Егоров.

У женщин победу в аналогичной дисциплине одержала Алина Фазылзянова, в финале побившая Арину Кузнецову. Замкнула тройку Дарья Лекомцева.

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