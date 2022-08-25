Канберра, 25 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. 25 августа лидер оппозиции Питер Даттон дал интервью радиостанции 2GB, в котором он прокомментировал итог расследования генерального солиситора секретных министерских назначений бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. По его словам, скандал с тайными полномочиями Моррисона необходимо забыть.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

Ведущий предположил, что расследование против Моррисона было «охотой на ведьм», с чем Даттон согласился.

«Теперь это дело явно стало политическим. Я думаю, что то, что было сделано премьер-министром в начале, было законным … Мы не согласились с решением, которое принял Скотт [Моррисон]. Он объяснил позже, почему он его принял, извинился за это, и теперь вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы это не повторилось, что является довольно простым процессом с точки зрения требования, чтобы премьер-министры объявляли о действующих назначениях, и это бы поставило точку в этом вопросе», — заявил Даттон.

По словам лидера оппозиции, действующий премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз специально раздувает скандал.