Иркутск, , 11:16 — REGNUM Аппараты искусственной вентиляции легких приобрели для Железногорской районной больницы в рамках регионального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области», — сообщает 25 августа телеграм-канал правительства Приангарья.

Аппараты ИВЛ Kkbo1.ru

«С помощью новых аппаратов ИВЛ врачи больницы будут оказывать медицинскую помощь пациентам, теперь у них будет больше шансов на скорейшее выздоровление даже при самых тяжелых случаях болезней», — подчеркнул осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов.

Медицинское оборудование высокого класса оснащено турбиной и современным сенсорным управлением, что позволяет видеть все цифровые параметры и респираторную графику. Стоимость одного аппарата ИВЛ составила более 2 млн. рублей. Медицинское оборудование установлено в отделении реанимации и анестезиологии. Всего по проекту модернизации первичного звена здравоохранения до конца года в медучреждения региона будет поставлено 46 единиц оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, Напомним, что искусственную вентиляцию лёгких применяют при интоксикациях, органических поражениях нервной системы, а также в случаях тяжёлого течения пневмонии и ковида.

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