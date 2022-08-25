София, , 11:16 — REGNUM Глава министерства энергетики Болгарии Розен Христов начал консультации с правительством Греции относительно деталей запуска новой линии совместного болгарско-греческого газового интерконнектора. Об этом 25 августа сообщает БНР.

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По словам Христова, в данный момент бесперебойная работа этого газопровода является «жизненно важным фактором для экономики Болгарии».

«София сделает все возможное для того, чтобы магистральные мощности интерконнектора вступили в действие уже к 1 октября текущего года», — сказал Христов. При этом позиция греческой стороны по «газовой сделке» Софии и Афин остаётся неопределенной.

Напомним, торжественное открытие интерконнектора, соединяющего газовые структуры Болгарии и Греции состоялось 19 августа нынешнего года.

Ранее действующее правительство Болгарии объявило о намерении возобновить масштабные переговоры с российским концерном Газпром о поставках в Болгарию «голубого топлива» из РФ.