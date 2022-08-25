Москва, 25 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В период с 24 июня по 21 августа национальный парк «Русская Арктика» провёл две просветительские экспедиции: «Ледокол Знаний» и «Ледокол Открытий». Рейсы проходили на атомном ледоколе «50 лет Победы». Несмотря на окончание сезона, сотрудники особо охраняемой природной территории продолжат работу на круглогодичной полярной станции «Омега» Земли Франца-Иосифа. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Rosatomflot.ru Атомный ледокол «50 лет Победы»

Во время экспедиций на Северный полюс сотрудники «Русской Арктики» вели экскурсионное и лекционное сопровождение. Участников знакомили с российской арктической территорией и её обитателями. Туристы на борту атомного ледокола «50 лет Победы» посетили архипелаг Земля Франца-Иосифа, воочию смогли увидеть знаменитый птичий базар на скале Рубини и полярную станцию Бухта Тихая, а также встречали на своём пути белых медведей, моржей и китов.

«Во время экспедиций работала традиционная арктическая почта: более 400 писем и открыток было отправлено из самого северного почтового отделения в мире — Бухты Тихой. Другим приятным сюрпризом для участников «Ледокола Открытий» стала презентация формы 1933 года сотрудников главного управления Северного морского пути. Пять комплектов одежды были созданы в рамках реализации нацпроекта «Экология», — отметилАндрей Кунников, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму нацпарка.

Он подчеркнул, что участники экспедиций «узнали об истории покорения Северного полюса, работе полярных станций в высокоширотной Арктике и работах национального парка по развитию туризма в полярных широтах».

«Несмотря на удаленность архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа и логистические трудности, интерес к арктическому туризму очень высок. Госинспекторы особо охраняемой природной территории уже не первый год сопровождают круизные рейсы в Арктику, обеспечивая безопасность туристов при высадках на берег, а также проводя тематические эколого-просветительские мероприятия на борту судна. В этом году перед госинспекторами также был поставлен ряд дополнительных задач: учёт и мониторинг морских млекопитающих и орнитофауны, а также доставка необходимых грузов для будущих работ по созданию туристской инфраструктуры», — подвел итогАлександр Кирилов, директор национального парка «Русская Арктика».

Отметим, что национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и крупнейшая особо охраняемая природная территория России. Нацпарк был основан 15 июня 2009 года. «Русская Арктика» включает в себя территории северной части острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами. В 2016 году к нацпарку присоединилась территория заказника «Земля Франца-Иосифа». Задачами является сохранение исторического, культурного и природного наследия российской Арктики.

Как сообщалоИА REGNUM, Фёдор Конюхов иИгорь Потапкин 1 августа отправились в сторону Земли Франца-Иосифа на борту ледокола «50 лет Победы» для совершения первой в истории попытки достижения Северного полюса на мотопараплане. В воскресенье, 7 августа, наофициальном сайте Фёдора Конюхова появилась информация о вынужденной посадке путешественников по погодным условиям.

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