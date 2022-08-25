Пермь, 25 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Пермском крае уровень смертности вернулся к допандемийному показателю. Об этом на заседании Заксобрания 25 августа доложила депутатам глава минздрава Анастасия Крутень, сообщает пресс-центр регионального парламента.

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По итогам 2021 года показатель смертности увеличился (17,2 промилле), но остается ниже значения по Приволжскому округу (17,9). Основными причинами смертности названы заболевания системы кровообращения — 43%, коронавирусная инфекция — 19%, и новообразования – 12%.

Анастасия Крутень отметила, что по итогам первого полугодия 2022 года уровень смертности достиг допандемийного показателя.

Министр подчеркнула, что на 2021 год пришёлся пик коронавирусной инфекции. Это потребовало мобилизации всех ресурсов. В пиковые подъемы заболеваемости медработники обслуживали до 18 тысяч больных в сутки.