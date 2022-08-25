Киев, , 11:25 — REGNUM Киевский режим не дождался на этой неделе поставок из США новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Причина кроется во внутренней борьбе в Соединённых Штатах, полагает советник Зеленского Алексей Арестович.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, западные журналисты признаются, что не понимают происходящего вокруг поставок HIMARS Киеву. Эти системы крайне важны для ВСУ, их нужно ещё 25-30.

«Это является следствием внутренней борьбы в США», — заявил Арестович в интервью YouTube-каналу «Фейгин Live» (Марк Фейгин — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны США заявило, что Киеву поставлены 16 установок HIMARS, и этого пока достаточно.

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