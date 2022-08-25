Киев, 25 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Киевский режим не дождался на этой неделе поставок из США новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Причина кроется во внутренней борьбе в Соединённых Штатах, полагает советник Зеленского Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По его словам, западные журналисты признаются, что не понимают происходящего вокруг поставок HIMARS Киеву. Эти системы крайне важны для ВСУ, их нужно ещё 25-30.

«Это является следствием внутренней борьбы в США», — заявил Арестович в интервью YouTube-каналу «Фейгин Live» (Марк Фейгин — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны США заявило, что Киеву поставлены 16 установок HIMARS, и этого пока достаточно.

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