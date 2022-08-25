Токио, , 11:15 — REGNUM Компания Sony объявила о повышении рекомендованной розничной цены на игровую консоль PlayStation 5 на некоторых международных рынках, объяснив свое решение глобальной экономической ситуацией, в том числе высокой инфляцией, как сообщает об этом CNBC.

PlayStation 5 в чёрном корпусе gq.com. tw

25 августа японский игровой гигант заявил, что повышение цен вступает в силу немедленно, за исключением Японии, где оно начнется 15 сентября.

При этом в США цены на PlayStation 5 останутся прежними.

«Глобальная экономическая ситуация — это испытание, с которым, несомненно, столкнулись многие из вас во всем мире, — говорится в сообщении Sony в блоге компании. — Мы наблюдаем высокие темпы глобальной инфляции, а также неблагоприятные валютные тенденции, которые влияют на потребителей и создают давление на многие отрасли».

Компания заявила, что «исходя из этих сложных экономических условий» она решила повысить цены на свою флагманскую консоль.

Вот сколько будет стоить PS5 в некоторых странах:

Европа: повышение на 50 евро до 549,99 евро за дисковую версию и 449,99 евро за цифровую.

Великобритания: повышение на 30 фунтов до 479,99 фунтов за дисковую версию и 399,99 фунтов за цифровую.

Япония: повышение на 5000 иен до 54 980 иен за дисковую версию и 44 980 иен за цифровую.

Китай: повышение на 400 юаней до 4 299 юаней за дисковую версию и 3 499 юаней за цифровую.