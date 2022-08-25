Богота, 25 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Председатель испанского правительства Педро Санчес заявил о своей «решимости» продвигать проект энергетической взаимосвязи между Испанией и ЕС через Пиренеи. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Боготе во время визита в Колумбию, сообщает агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

При этом он предупредил, что если Франция выступит против такого подхода, то эта взаимосвязь будет осуществляться через Италию.

Санчес напомнил, что с тех пор, как он стал премьер-министром, он говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости ускорить создание межсетевых соединений.